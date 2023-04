Marcius Melhem expõe conversa com atriz que o acusa de assédio sexual

Em nota, a atriz diz que exposição de mensagens é uma tática de abusadores com objetivo de silenciar as vítimas por meio de ameaças e intimidaçõe

São Paulo – SP

Marcius Melhem expôs no Instagram uma troca de mensagens entre ele e a atriz Georgiana Góes, que o acusou de assédio moral e sexual. Em um áudio, a artista parabeniza o humorista, que tinha sido promovido a diretor do núcleo de humor da Globo.



Em nota, a atriz diz que exposição de mensagens é uma tática de abusadores com objetivo de silenciar as vítimas por meio de ameaças e intimidações. “Como se a reação de uma pessoa em conversas de WhatsApp fosse o único elemento para configurar ou não o assédio”, diz a nota, que pode ser lida na íntegra ao fim desta matéria. O texto é assinado por mais outras oito pessoas, como as atrizes Dani Calabresa, Veronica Debom e Luciana Fregolente, que também acusam Melhem de assédio.



A mensagem de Georgiana foi enviada no dia 28 de setembro de 2018, pouco mais de um ano antes de as denúncias de assédio se tornarem públicas. “Só para dizer que te amo, que sou muito orgulhosa de você e do jeito como você leva as coisas: com doçura, amor e ética. Você vai cada vez mais longe. Muitos parabéns. Boa sorte neste novo ciclo, meu amorzão. Outra vez, a gente combina de você vir para cá ou de eu ir lá na casa da serra e a gente junta um povo animado. Te amo. Parabéns”, diz ela no áudio.



“Visivelmente me rejeitando e perdendo espaço. Como não percebi?”, escreveu Melhem na publicação em que expôs o áudio, referindo-se à entrevista que Georgiana deu à Folha de S.Paulo, na qual ela diz ter pedido espaço no programa “Tá no Ar” depois de rejeitar flertes com o humorista.



“Era um padrão. Quem não entrava no jogo dele sofria retaliações distintas. Ele falava que ia ter que fazer demissões, e a pessoa que não entrou no jogo curiosamente foi mandada embora poucos dias depois”, disse a atriz, que não quis revelar a identidade da colega de trabalho.



“Para quem estava lá dentro, ficava nítido como paulatinamente algumas atrizes iam sendo diminuídas sem uma justificava. Na prática, perdíamos espaço, seja perdendo protagonismo, seja perdendo tempo de cena, de modo que você era até criticada se pedisse mais trabalho”, afirmou a atriz à reportagem.



Melhem rebateu as acusações dizendo que elas são falsas e que tem documentos para desmenti-las. “Sobre a vaga e incipiente acusação de ‘sofrer retaliações distintas’, ninguém conseguiu apontar com provas qualquer retaliação minha. Isso está mais do que esclarecido. Há gente que confunde desagradar com prejudicar.”

O que diz a atriz

“A exposição de mensagens, cuidadosamente editadas para contar uma narrativa deturpada, é uma conhecida tática de abusadores, como se a reação de uma pessoa em conversas de WhatsApp fosse o único elemento para configurar ou não o assédio. Tem método: tenta-se silenciar as vítimas e testemunhas a partir de ameaças, intimidações e exposição. Os fatos continuam os mesmos: Marcius Melhem cometeu sucessivos episódios de assédio e foi demitido após o compliance concluir que ele violava o código de ética da empresa quando era chefe.

Carolina Warchavsky

Cininha de Paula

Dani Calabresa

Georgiana Goes

Luciana Fregolente

Maria Clara Gueiros

Mauro Farias

Renata Ricci

Veronica Debom”