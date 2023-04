Naiara Azevedo abre o jogo e revela procedimentos: “Não é só lipo não”

Cantora exibiu a barriga com plástica e não teve medo de rebater as intervenções sobre sua aparência nas redes sociais

Grandona sem medo de julgamentos! Naiara Azevedo rebateu as críticas diante do seu corpo e não deixou de falar sobre as plásticas e a lipo que fez. A cantora não esconde nada de ninguém e aproveitou o seu treino na academia para dizer que que fez lipo HD na barriga.

“Eu amo minha cirurgia, quem não gosta e crítica, paciência! Até porque não fiz pra agradar ninguém! Eu fiz pra mim”, disparou.

A cantora ainda disse que tem silicone nos seus, preenchimento no rosto, botox e outros. “E não é só lipo não! Tenho silicone nos seios, preenchimento no rosto, botox e por aí vai. Cirurgia plástica não faz milagre! É preciso muita dedicação para manter o resultado! E eu ainda estou em fase de evolução, me dedicando para obter a melhor versão de mim”, falou.