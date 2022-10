Maisa reafirma voto em Lula e ganha apoio de Xuxa

A socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja, 56, casada com Lula, também comentou a declaração da jovem atriz.

São Paulo – SP

A atriz e apresentadora Maisa, 20, reafirmou neste domingo (23) o voto no candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pediu engajamento dos jovens na reta final da campanha eleitoral.

“Primos jovens, o voto de vocês conta e muito. Temos o poder de fazer nossa parte, votando e cobrando nossos candidatos pós eleições”, disse. “Não desperdicem isso. Acredito no melhor para o nosso país. Reafirmo que dia 30 vou de 13”.

A postagem de Maisa nas redes sociais ganhou o apoio da apresentadora Xuxa, 59. “Boa Maisa, precisamos tirar esse velho babão que pode dizer que pintou clima com crianças de 13 anos e depois falamos sobre tudo que dizem sobre PT”, afirmou.

A socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja, 56, casada com Lula, também comentou a declaração da jovem atriz. “Já é minha priminha do coração”, disse.

Maisa já havia declarado o voto em Lula antes do primeiro turno das eleições presidenciais. Na ocasião, o petista agradeceu o apoio e ela aproveitou para contar que nasceu em São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista onde Lula construiu a carreira política. “Primos”, ele respondeu.

No final de semana, a atriz apareceu ao lado do ator João Guilherme, 20, o que levou os fãs a cogitarem um namoro entre os dois. Na foto publicada nas redes sociais do ator, os dois aparecem em uma reprodução de cena de filme de Quentin Tarantino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

João Guilherme também declarou apoio a Lula ao discordar do pai, o cantor sertanejo Leonardo, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Ele fez vários posts no Twitter após encontro de cantores sertanejos com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

“Hoje estou triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego”, tuitou João Guilherme. “Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja”, escreveu em outro post.

João Guilherme também lembrou as pessoas que morreram por Covid no Brasil. “Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio. Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu o pai. Eu amo ele, por isso peço perdão.”