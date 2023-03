Maíra Cardi posta filha no hospital com namorado; Arthur Aguiar diz não saber de internação

Durante a madrugada, Maíra levou a filha para um hospital. Segundo ela, a criança apresentava sintomas como febre e vômito

Climão. Após a influenciadora fitness Maíra Cardi postar vídeos e fotos de sua filha no hospital, o ator Arthur Aguiar, o pai, disse que não foi avisado sobre o estado de saúde dela e, por isso, não pode ajudar com a internação.

Durante a madrugada, Maíra levou a filha para um hospital. Segundo ela, a criança apresentava sintomas como febre e vômito. Ela também mostrou que o novo namorado, Thiago Nigro, estava presente dando o suporte necessário para a menina, mesmo precisando sair para trabalhar.

Porém, horas depois, Arthur Aguiar, de quem Maíra se separou recentemente, começou a ser bombardeado de críticas por, teoricamente, não se disponibilizar para ir ver como a filha estava. Pelas redes, ele mandou o recado.

“A internet está muito doida. Um monte de gente falando um monte coisa que não sabe. Estou recebendo um monte de mensagem aqui das pessoas falando: ‘Sério que você tá feliz? Sua filha está no hospital’. Para poder ficar com a minha filha no hospital eu tenho que saber que ela está no hospital”, começou.

“Para você que está me julgando, a dica do dia é: não julga e não fala o que você não sabe. Gaste o seu tempo para cuidar da sua vida”, disparou.