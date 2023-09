Maíra Cardi e Thiago Nigro tiveram alianças de casamento entregues por carro forte

O registro da entrega foi publicado por Marcello Campos, dono da joalheria responsável pelos anéis

O casamento “secreto” dos influenciadores Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, causou ampla repercussão nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 31, um novo fato da cerimônia chamou a atenção: as alianças foram transportadas por um carro forte.

O registro da entrega foi publicado por Marcello Campos, dono da joalheria responsável pelos anéis. Além das alianças, o brinco usado por Maíra, com 6 quilates de diamantes e valor estimado entre R$ 3 milhões e R$ 7 milhões, também foi transportado.

Segundo o casal, a escolha pelo carro forte veio do próprio dono da joalheria. “Primeiro de tudo: que boa ideia mandar um carro forte trazer as alianças, não é mesmo? Trazer um negócio de tanto valor”, comentou Thiago. “Não foi uma decisão nossa”, afirmou Maíra.

Em seguida, os dois explicaram o “conceito” por trás das alianças, feitas à mão. Conforme o relato, a inspiração veio de uma história de um rei que, na antiguidade, remendou cerâmicas quebradas com ouro. “As ‘cicatrizes’ permanecem lá, só que, agora, esse vaso é muito mais valioso”, contou o influenciador.

Maíra disse que o casal não estava preocupado com a “estética” da aliança, mas sim com o “valor sentimental”. No anel da influenciadora, os “remendos” foram preenchidos por diamantes, enquanto, no de Primo Rico, por ródio negro e ouro.

“A gente carrega no dedo uma mensagem”, relatou ele. Os dois fizeram uma cerimônia reservada em uma fazenda no interior de São Paulo na última terça-feira, dia 29. O evento, que contou com 80 convidados, teve celulares proibidos.

Estadão Conteúdo