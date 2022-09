Luva de Pedreiro desmente troca de empresário e diz que irá ao Bola de Ouro

Influenciador digital fez transmissão ao vivo após rumor se espalhar pela internet

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, fez uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira (15) para desmentir a informação de que estaria trocando de empresário. Recentemente, ele havia anunciado que iria se aposentar das redes sociais e deixaria a carreira de influenciador digital.

“Estão dizendo que Falcão agora não é mais meu empresário, que eu saí”, disse, referindo-se ao ex-jogador de futsal que gerencia sua carreira. “Que mentira é essa, parceiro? É tudo mentira, fake news.”

O próprio empresário também participou da live e tratou de acalmar o agenciado, que estava bastante agitado até então. “Estou de boa agora”, declarou o rapaz.

Luva também afirmou que vai participar da premiação da Bola de Ouro, que elege os melhores do mundo no futebol. A cerimônia deve ocorrer em outubro, e ele prometeu ser um dos mais elegantes da festa, vestindo verde. “Eu recebi o convite para entregar um prêmio”, revelou. “O ingresso está no celular.”

Em alguns momentos, o influenciador também deu a entender que poderia voltar a fazer vídeos para as redes sociais (“Não paro mais de fazer vídeos”), mas não ficou claro se ele voltou atrás na ideia de se aposentar. Desde que tomou a decisão, ele já publicou dois vídeos confirmando que não irá mais produzir os conteúdos que o fizeram viralizar.

“Todo mundo está falando que eu parei de fazer vídeo porque não tenho mais conteúdo, porque não tenho mais vídeo para postar”, disse em um deles. “Eu fiz dois comerciais que ninguém nunca fez, que vai passar agora nos meses da Copa do Mundo. E vai passar em todas as televisões do mundo. É porque eu decidi mesmo parar, tá ligado?”

Ele também confirmou que partiu dele a ideia de apagar os vídeos antigos. “Todo mundo está pensando que eu fui hackeado, mas não”, contou. “Eu apaguei os vídeos mesmo. Parei mesmo, galera. Vou viver minha vida normal aí, sossegado, daquele jeito.”

“A equipe que eu estou são os melhores do mundo, tudo gente voa, fazem parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar”, completou. “E as marcas que eu estou vou cumprir os trabalhos que eu fechei, mas depois disso aí não vou fazer vídeo mais não.”