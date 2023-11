Ludmilla fala de medalha Tiradentes e acusa deputado de racismo: ‘Um dos piores que já sofri’

A cantora Ludmilla usou as redes sociais para relatar ataques racistas que vem sofrendo recentemente. Em publicação feita no Instagram nesta quinta-feira, 23, a cantora falou de um político que, de acordo com ela, teria sido racista em mais de uma ocasião.

Como anunciado pela cantora, Ludmilla será homenageada com a medalha Tiradentes, a mais alta condecoração do estado de Rio de Janeiro. Durante a votação, alguns deputados votaram contra a honraria.

Ela relatou um caso específico: “Estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país e eu estava acompanhada de um cara. E ele conhecia esse cara. Ele chegou e disse ‘Mano, tanta mina gata nessa festa e você está com essa ‘macaca’?”.

“Eu só estava com esse cara, ele me defendeu e a gente foi embora do evento. Fiquei muito mal, e esse foi um dos piores racismos que já sofri na minha vida. Quem é mulher preta sabe do que eu tô falando.”

“Aí um dia, a gente estava no mesmo lugar”, continuou. “E ele veio me cumprimentar. Eu falei: ‘Não deixa esse cara chegar perto de mim”. O homem se aproximou dela mesmo assim e, segundo Ludmilla, ela o xingou imediatamente. “Não fala comigo que você é racista, tenho nojo de você”, disse. Na ocasião, ela teria denunciado ao dono da festa, que o expulsou.

“Então, ele não votou contra [a medalha] por causa de música nenhuma não. Foi porque ele é racista”, disse. “Nunca falei nada disso aqui porque dói. Mas hoje acordei com um vídeo dele super hipócrita, dizendo que não é racista, mas é.”

“Mas ele vai passar mal. A mãe ganhou a medalha”, concluiu.

Cantora alega que se trata de um deputado ‘rejeitado pela família’

Após a série de stories, a cantora também deu “dicas” de quem seria o autor do vídeo. Em publicação agora apagada, ela chamava a pessoa de “deputado falido, que não tem causa nenhuma”.

Já em novo story, ela deu novas pistas, ressaltando que se trata de um político. Segundo ela, é uma pessoa “rejeitada pela família”. Para fãs de Ludmilla, ela estaria se referindo ao deputado Thiago Gagliasso (PL), irmão de Bruno Gagliasso – com quem Thiago não têm boa relação.

O político usou suas redes sociais na última quarta-feira, 22, para mostrar seu voto contrário à medalha para a cantora. “Nada pessoal contra Ludmilla”, disse o deputado. “Não tem nada a ver com coisa racial. É a postura que a gente, como conservador, tem que defender. Que é de fato saber cantar um hino nacional, saber que não pode vender verdinha.”

O Estadão procurou Thiago Gagliasso, que não respondeu até a publicação desta nota. O espaço segue aberto.