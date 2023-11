Thiago Gagliasso postou um vídeo nos stories em que aparece dizendo que não votou contra Ludmilla receber a medalha Tiradentes por racismo.

A artista expôs a situação nos stories após ter visto um vídeo em que o deputado é contra a entrega da “Medalha Tiradentes”, honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), para a cantora.

Eitaaaa! Essa treta entre o Thiago Gagliasso e a cantora Ludmila acabou de ganhar um novo capitulo. Em fevereiro deste ano, os deputados da bancada conservadora da Alerj teriam barrado a entrega da medalha à cantora. Agora, com a entrega confirmada, a artista agradeceu por “todo o incentivo e amor” e fez questão de expôs o deputado nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o deputado publicou um vídeo para falar da honraria e negou que o fato de ser contra a entrega da medalha seja por ele ser racista.

“A polêmica “Medalha Tiradentes” a honraria maior do Estado do Rio de Janeiro foi concedida a cantora Ludmilla, se você votar contrário a isso, querem te tirar pra Racista”, iniciou.

“Pra tudo que você imaginar, tenho diversos amigos no funk, no pagode, no samba, negros, brancos de todas as cores que merecem ganhar, a diferença é que eles certamente sabem cantar o hino, o que deveria ser o básico para ser concebida qualquer honraria do seu Estado. Qual a sua opinião?”, questionou o deputado ao lembrar de quando Ludmilla teve uma falha técnica ao cantar o Hino Nacional no Grande Prêmio de Fórmula 1.