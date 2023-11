Michel Teló, Grupo Envolvência e Marina Sena: os lançamentos da semana do Dia do Músico

Confira a seleção de lançamentos que o JBr preparou para combinar com o clima do Dia do Músico

Combinando com o clima do Dia do Músico, celebrado na última quarta (22), a semana traz lançamentos que mostram a qualidade da produção dos artistas brasileiros. Michel Teló e a colaboração com Thiaguinho, o single inédito do Grupo Envolvência e o novo videoclipe de Marina Sena são alguns dos destaques mais recentes. Urias, Duda Beat e Anderson Rodrigues são outros artistas que chegam com novidades para a música nacional. Confira a seleção de lançamentos que o JBr preparou: Leia também Snoop Dogg não parou de fumar, comunicado era publicidade para fogueira elétrica

Dulce Maria, do RBD, lamenta morte de fã de Taylor Swift em show no Rio de Janeiro

Record exibe VAR da Prova do Fazendeiro, mas mantém Black como vencedor Urias apresenta mais de sua essência

Na última terça (21), a cantora Urias lançou “Her Mind – Blossom Edition”, versão deluxe do segundo disco de sua carreira. O trabalho conta com três faixas inéditas e busca discutir temas de interesse público por meio da música. Duda Beat volta para matar a saudade

Na última terça (21), Duda Beat disponibilizou a faixa “Saudade de Você”. O lançamento veio acompanhado de um videoclipe que, com abordagem mais sensorial, responde o medo retratado no “Te amo lá fora”, seu álbum de 2021. YOHAN participa de reality Nesta quarta (22), YOHAN lançou a faixa “Round 6”. O cantor representa o Brasil em “Round 6: O Desafio”, novo reality da Netflix. Fazendo referência à série homônima, a música traça paralelos entre as manipulações presentes em competições e no amor. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE LARA estreia com faíscas

Nesta quarta (22), LARA disponibilizou “Faíscas”, seu EP de estreia. Com sete músicas, o projeto conta elementos do indie pop e tem Mahmundi como um dos nomes da produção. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Marina Sena continua nova era Dando continuação aos lançamentos de “Vício Inerente”, Marina Sena lançou o clipe de “Dano Sarrada”. Faixa é uma das 12 que compõem o projeto mais recente da cantora e, nesta quinta (23), ganhou a parte visual. Grupo Envolvência mostra o que alcançou Nesta quinta (23), o Grupo Envolvência apresenta o single “Quem Acredita Sempre Alcança”. Faixa está disponível nas plataformas digitais. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE SUB*ESTIMADO, a colaboração de peso Outra novidade da semana é o álbum “SUB*ESTIMADO”. Produção é um trabalho colaborativo de MHK ft. Chayco, 2050, WEY, Predella, Pedro Lotto, B.L.U.N.T e DJ Palazzi. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Michel Teló e Thiaguinho se encontram em “Rolê Aleatório” Nesta sexta (24), Michel Teló lança o single “Meu Hobby”. Faixa faz parte de “Rolê Aleatório”, novo álbum do sertanejo, e é uma colaboração com Thiaguinho. Anderson Rodrigues está no ar com novidades Anderson Rodrigues lança o EP “No Ar”, nesta sexta (24). O trabalho conta com nomes como Junior Vianna, Tony Guerra, Maria Clara, Manim Vaqueiro e Edyr Vaqueiro. Governo das Sombras volta com música nova Governo das Sombras é um projeto do produtor musical Wendl V e, nesta sexta (24), disponibiliza a faixa “Volta Escuridão”. Seus trabalhos são conhecidos pelo uso de batidas sintéticas que trazem imersão e estão disponíveis nas plataformas digitais.