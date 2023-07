Letícia Spiller é criticada por post em comemoração ao Dia do Orgasmo

A opinião dos seguidores ficou divida, há quem aprovou o conteúdo e quem achou desnecessári

Nesta segunda (31), Letícia Spiller fez publicações em suas redes sociais para celebrar o Dia do Orgasmo.



“No dia do orgasmo, um lembrete: meninas, se amem! Em todos os sentidos” era a legenda da publicação da atriz, que foi detonada nos comentários por vídeo que simula partes íntimas por meio de frutas.



A opinião dos seguidores ficou divida, há quem aprovou o conteúdo e quem achou desnecessário. “Não gostei dessa postagem, desnecessário”, disse uma. “Ridículo, ainda dá tempo de apagar isso”, comentou outra”.



Também têm aqueles que gostaram do post. “Pelos comentários desse post, podemos perceber a quantidade de pessoas que fazem do sexo um tabu”, opinou uma seguidora. “Se homens falam abertamente disso, por que mulheres não podem?” questionou outra internauta.



Veja o post e o vídeo clicando no link.