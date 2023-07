Viih Tube mostra antes e depois do seu corpo pós-parto

A influenciadora usou suas redes sociais para mostrar as mudanças do seu corpo após dar à luz à Lua, sua filha com Eliezer

Já sabemos que Viih Tube adora compartilhar os registros de sua nova vida com seus seguidores, principalmente, do seu corpo e as mudanças que nele ocorreram com a chegada de Lua. A influenciadora apareceu nas redes sociais mais uma vez para mostrar o seu antes e depois.

“Tô treinando há três semanas e comendo a dieta certinha que meu nutrólogo passou. Estou doida ou já tem uma diferença do vídeo pós-parto?”, perguntou a influenciadora, ao comparar fotos de dois meses atrás com as atuais. “Lembrando, mães, que é o resultado de muita dedicação e força de vontade”, enfatizou.

Para quem não sabe, fazem 3 meses que ela deu à luz a sua primeira filha com Eliezer, ex-BBB.