Khloé Kardashian defende salário de nove dígitos da família em novo reality

A empresária e socialite Khloé Kardashian, 37, defendeu ferozmente sua família e um salário de nove dígitos para seu próximo reality show “The Kardashians”, que estreia com exclusividade no dia 14 de abril na Star+.



Khloé disse, em uma reportagem de capa da Variety publicada nesta quarta-feira (9), que a família sempre dá muito de suas vidas sociais para o entretenimento. “Sempre temos nossas conversas familiares particulares, e somos bastante brutais, eu e minhas irmãs, com o que vamos nos contentar ou não.”



A socialite, cujo clã mudou para o serviço de streaming após 20 temporadas de “Keeping Up With the Kardashians” no E! , acrescentou: “Nem todo dinheiro é bom dinheiro. Tem que ser um bom ajuste, e o Hulu [plataforma de streaming] foi o ajuste perfeito para nós.”



Ela revelou ainda que os membros de sua família ganharão a mesma quantia de dinheiro com “The Kardashians”, dizendo à revista: “Somos todos iguais”.



A matriarca da família Kardashian, Kris Jenner, 66, que trabalha em muitos dos negócios de suas filhas, também falou sobre um novo começo. “Bem, o dinheiro sempre importa. Acho que qualquer um seria tolo em dizer que o dinheiro não importa mais.”



Jenner também brincou que a primeira família de reality shows pode ter tido uma ou duas guerras de lances antes de ir para o Hulu. “Tínhamos opções com certeza, mas não sou de beijar e contar”, disse ela.



Khloé entrou na conversa e disse que as irmãs nunca entram nas negociações e deixam tudo para a mãe. “Ela luta como um pit bull.”