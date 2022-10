Kanye West diz que amará Kim Kardashian por toda a vida

Rapper não esconde de ninguém que ainda ama a socialite e já tentou reatar

O rapper Kanye West, 45, disse que amará Kim Kardashian por toda a vida e que os considera divorciados no papel. As afirmações foram feitas em entrevista ao programa Piers Morgan Uncensored e vão ao ar nesta sexta-feira (21) no TalkTV.

A empresária e socialite se divorciou do cantor e voltou a usar o nome de solteira, em março do ano passado, após seis anos de casamento. “Posso estar divorciado no papel, mas não estou divorciado da ideia de ser o protetor”, disse o rapper que não esconde de ninguém que ainda ama a socialite e já tentou reatar a relação .

O cantor falou que Kardashian não tem mais seu sobrenome e agora o nome dele não é mais West. “Meu nome agora é apenas Ye. Se algum dia estivéssemos juntos novamente, qual seria nosso nome

Kimye?”, perguntou o rapper. “Eu vou amá-la por toda a vida e, curiosamente, vou protegê-la”.

Nesta semana, o cantor surpreendeu os fãs após declarar que está solteiro, um dia após a modelo Juliana Nalú, 24, sua namorada brasileira, dizer que está apaixonada em entrevista ao Domingo Espetacular (Record).

O ex-marido de Kim Kardashian falou sobre seu status de relacionamento no podcast Drink Champs. Ele entrou no assunto ao falar sobre a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e afirmar que a política é muito atraente. “Estou solteiro, Kamala”, afirmou.

Pouco tempo antes de tornar o relacionamento com Nalú público, o rapper havia admitido ter uma queda por Stassie Karanikolaou, melhor amiga de sua ex-cunhada, Kylie Jenner, 25. “O mundo inteiro sabe que eu tenho um crush na Stas”, escreveu ele em uma publicação que foi apagada.