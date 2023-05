Justiça bloqueia contas de MC Gui para pagar indenização por danos morais

A Justiça determinou que MC Gui pagasse uma indenização de R$ 12 mil, porém o advogado do funkeiro entrou com um recurso, que foi negado

A Justiça bloqueou as contas de MC Gui. Ele foi condenado a pagar uma indenização por danos morais ao motorista de aplicativo Alef Santos da Conceição. Em 2020, o cantor acusou o rapaz de ter roubado suas malas com objetos para doação durante uma corrida.



O motorista, por sua vez, relatou que aceitou a corrida, mas não havia ninguém no local onde a bagagem deveria ser entregue. Alef contou ainda ter aguardado por cerca de 10 minutos e prometeu entregar as malas na sede do aplicativo. “Ladrão de muamba e cestas básicas”, teria dito o funkeiro em um vídeo publicado nas redes sociais de MC Gui.



Em 2021, a Justiça determinou que MC Gui pagasse uma indenização de R$ 12 mil, porém o advogado do funkeiro entrou com um recurso, que foi negado. Na época, a defesa do cantor também tentou negociar o parcelamento do pagamento em 12 vezes, mas a vítima recusou a oferta.



Depois de todos os recursos, o valor de R$ 12 mil, com juros e correções, subiu para R$ 19.576,94 e, segundo a colunista Fábia Oliveira, a defesa do motorista então pediu a penhora das contas do cantor. MC Gui teve o valor de R$ 79.724,28 bloqueado em sua conta no dia 9 de maio deste ano. O juiz encarregado entendeu que o cantor terá que ser intimado para apresentar uma impugnação, por mais que o valor da penhora tenha sido acima do valor devido. A Folha de S.Paulo procurou a assessoria de MC Gui e não obteve resposta.