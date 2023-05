Bruna Griphao e Gabriel Santana são flagrados aos beijos 

Os pombinhos já tinham demonstrado interesse entre si dentro do programa, mas não chegou a rolar nada entre eles.

Será que vem um novo casal por aí? Após todo o clima que rolou no BBB e a intensa torcida que o casal conquistou através da edição, finalmente rolou. Na noite de ontem (15), os atores e ex-BBBs Bruna Griphao e Gabriel Santana foram flagrados aos beijos na festa de aniversário da também ex-BBB Marvvila.

Os pombinhos estavam no palco do evento, que reuniu diversos dos ex-colegas de confinamento da cantora, com diversas outras pessoas, quando foram filmados aos beijos, por um convidado da cantora.

Além do possível novo casal, outros ex-BBBs marcaram presença no aniversário, sendo eles: Sarah Aline, Gabriel Fop e Fred Bruno.