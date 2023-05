Seu Jorge e Carlinhos Brown farão tributo à bossa nova no Carnegie Hall

O show é um tributo ao concerto histórico realizado em novembro de 1962 no mesmo espaço que lançou a bossa nova no mundo

São Paulo – SP

Artistas como Seu Jorge, Carlinhos Brown e Daniel Jobim se apresentarão no dia 8 de outubro no Carnegie Hall, em Nova York, uma das casas de espetáculo mais tradicionais do mundo.



Na ocasião, participaram da apresentação nomes como Tom Jobim e o compositor Roberto Menescal, que vai se apresentar no tributo em outubro.



Seu Jorge deve interpretar clássicos como “Chega de Saudade”, “Corcovado”, “Garota de Ipanema” e “Wave”. Daniel Jobim, neto de Tom, vai tocar piano durante a apresentação.



O concerto de músicos brasileiros que aconteceu na década de 1960 no Carnegie Hall marcou a data da apresentação oficial do gênero ao público americano e sua consequente divulgação em outros países.



Além de Tom, João Gilberto e Luiz Bonfá, que começavam a ser conhecidos pelos americanos, o show teve a participação de Sérgio Mendes, Carlos Lyra, Chico Feitosa, Milton Banana, Sérgio Ricardo, Normando Santos, Dom Um Romão, Agostinho dos Santos, Carmen Santos, Bola Sete e Ana Lúcia.



Na plateia de 3.000 pessoas estavam pesos-pesados do jazz, como Dizzy Gillespie, Miles Davis, Gerry Mulligan, Tony Bennett, Cannonball Adderley, Herbie Mann e The Modern Jazz Quartet. Tom, cada vez comentado na comunidade musical, era o ímã para essas estrelas.