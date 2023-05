Brie Larson se irrita ao ser questionada sobre filme de Johnny Depp em Cannes

Conhecida pelo trabalho em “Capitã Marvel”, a atriz sempre se manifestou ativamente a favor do movimento #MeToo

A atriz Brie Larson, membro do júri oficial do prêmio Palma de Ouro, disse que não sabe se vai ver o filme que abriria o Festival de Cannes.



“Jeanne du Barry”, com Johnny Depp, abriria o evento, que começa nesta terça-feira (16). O filme traz o primeiro papel do ator como protagonista em três anos, tempo que passou envolvido em uma disputa judicial com a ex-esposa Amber Heard.



Larson não é obrigada a assistir ao filme, que não concorre na premiação. Durante a coletiva de imprensa de abertura do evento, ao ser questionada se compareceria à cerimônia de gala, onde vai acontecer a exibição, disse que não entendia por que estavam perguntando isso a ela.



“Você vai ver, eu acho, se eu vou assistir ao filme. E eu não sei como vou me sentir sobre o filme se assistir.”



Conhecida pelo trabalho em “Capitã Marvel”, a atriz sempre se manifestou ativamente a favor do movimento #MeToo. Ao ser obrigada a entregar o Oscar ao ator Casey Affleck, acusado de assédio, em 2017, a atriz não aplaudiu o premiado, demonstrando seu descontentamento.



Após um julgamento que durou seis semanas, o júri decidiu a favor de Johnny Depp, 58, na ação de difamação que ele movia contra a ex-mulher Amber Heard, 36, que o acusava de violência doméstica. Pela decisão, Depp deveria receber US$ 15 milhões, que somam danos compensatórios e punitivos.