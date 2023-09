‘Estou bem e tranquilo’, diz Bruno de Luca sobre questionamentos de delegado

Kayky teve politrauma corporal e traumatismo craniano, seu estado é considerado grave

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro – RJ

O ator Bruno de Luca começou a prestar depoimento na 16ª DP do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (6) sobre o atropelamento de Kayky Brito no último sábado (2). Amigo do ator desde a infância, Bruno disse não temer questionamentos sobre os motivos de não ter prestado socorro no momento do acontecido.

“Estou bem e tranquilo, sem problema nenhum”, afirmou à reportagem antes de entrar na delegacia. Antes de Bruno, o funcionário do quiosque onde antes estavam esclareceu a situação, e diz que o motorista que atropelou Kayky estava em baixa velocidade.

O funcionário confirmou que ambos ingeriram bebida alcoólica. Kayky bebeu três copos de vodka com energético, junto com Bruno. Ele foi ao carro e quase foi atropelado.

De acordo com o delegado Ângelo Lages, do 16º DP de Polícia – que investiga o caso -, Kayky estava com amigos, entre eles o ator Bruno de Luca, no posto 6 da Barra da Tijuca, quando cruzou a avenida para pegar algo no carro. O ator foi atropelado quando voltava para a companhia dos amigos.

A reportagem obteve imagens do momento do acidente, e mostra Bruno de Luca espantado com a mão na cabeça, sem acreditar no que houve.

Kayky teve politrauma corporal e traumatismo craniano. Seu estado é considerado grave. Segundo o último boletim médico divulgado nesta quarta, Kayky teve melhora considerada significativa.