Jonathan Scott, de ‘Irmãos à Obra’, e Zooey Deschanel anunciam noivado

Jonathan Scott, coapresentador do Irmãos à Obra, e a atriz Zooey Deschanel estão noivos. A notícia veio por meio de uma postagem conjunta no Instagram, onde o casal posou para uma foto mostrando a aliança, e comemorou na legenda: “o para sempre começa agora”.

A notícia do noivado atraiu comentários entusiasmados de famosos e familiares. Courteney Cox, a Monica de Friends, comentou: “isso é tão emocionante! Parabéns!”. Drew Scott, irmão gêmeo de Jonathan, expressou sua alegria dizendo: “isso me deixa tão feliz”.

Jonathan e Zooey estão juntos há quatro anos, e o romance do casal começou de maneira bem inusitada: em frente às câmeras, durante as gravações do Carpool Karaoke, em agosto de 2019.

Antes de seu envolvimento com Scott, Zooey teve dois casamentos. Primeiro com Ben Gibbard, vocalista da banda Death Cab for Cutie, entre 2009 e 2011. Posteriormente, com o produtor Jacob Pechenik, com quem teve dois filhos: Elsie Otter e Charlie Wolf, entre 2015 e 2019. Scott, por sua vez, foi casado com Kelsy Ully, aeromoça, de 2007 a 2010.

Estadão Conteúdo