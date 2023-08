Felipeh Campos critica atitude de Larissa Manoela: “Roupa suja você lava em casa”

O jornalista comentou e deu sua opinião sobre a entrevista de Larissa Manoela no Fantástico e ainda categorizou como um desserviço

A entrevista de Larissa Manoela mexeu com as estruturas de muitos internautas e comunicadores do Brasil todo. Felipeh Campos não deixou de dar sua opinião sobre a atriz e disse que a entrevista foi um desserviço, afinal roupa suja se lava em casa.

“Eu aprendi da seguinte forma, roupa suja você lava em casa. Você não vai expor teu pai e tua mãe em rede nacional. Ali, principalmente o Fantástico fazendo um baita desserviço, sendo Dia dos Pais. Vão lá e jogam a matéria no Dia dos Pais”, declarou.

Ele ainda completa: “Agora, eu acho que isso deveria ter sido revisto sem dúvidas, porque a estrela ali é a Larissa Manoela, mesmo eu não gostando e achando ela uma atriz extremamente mediana, enfim, mas nas redes sociais ela faz sucesso, atrai investimento. Acho ela meia boca, mas o dinheiro é dela. Ela trabalhou”, disse.

Felipe ainda diz que já se deparou com diversas situações controversas fda parte de Silvana. “A Silvana Taques, que é mãe da Larissa Manoela, eu já vi ela dando uns verdadeiros shows com a menina, gritando com a menina, era um tratamento um pouco esquisito“, declarou.