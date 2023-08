Poliana Rocha faz revelação sobre carreira de Zé Felipe: “Saí de cena na hora”

A esposa de Leonardo contou que quando percebeu que a relação dos dois poderia ser afetada por assuntos empresariais, preferiu sair de cena e deixar outras pessoas com a carreira do filho

Meu Deus, a entrevista de Larissa Manoela aflorou o lado de várias mães e filhos que destamparam a contar detalhes sobre o início da carreira. Poliana Rocha não deixou de falar de Zé Felipe, revelando que quando percebeu que a relação dos dois poderia ficar dificultada pelos assuntos empresariais, ela preferiu sair de cena.

“Não podemos julgar tal situação, muito menos pessoas… não sabemos o que realmente passava na vida deles! Posso falar sobre o que aconteceu comigo! Eu cuidei por algum tempo do financeiro do meu filho e senti e quando senti no meu coração que de alguma forma essa condição de financeira poderia afetar minha relação mãe/filho eu saí de cena na hora”, revelou a loira.

Ela ainda completa: “Arrumei uma pessoa de confiança e fiquei só exercendo o papel da mãe com muito amor! Uma vez por mês ainda dou uma conferida, mas eu e o financeiro somente, mas sem qualquer interferência, somente conferência! E foi a melhor decisão da minha vida”, declarou.