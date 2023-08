Veja o ‘antes e depois’ de Joice Hasselmann após perder 24 kg

A publicação reuniu críticas e elogios que faziam referência à aparência da ex-deputada ou à sua posição política

Nesta segunda-feira (14), Joice Hasselmann impressionou seguidores com sequência de fotos no seu perfil do Instagram. A publicação mostra um “antes e depois” da ex-deputada com fotos de 5 anos de diferença entre si.

Na legenda, ela escreveu: “O Protocolo JH é um método de transformação de corpo e mente. Eu e mais centenas de mulheres e homens somos provas disso. Você emagrece o quanto quiser fazendo a dieta mais deliciosa que você já provou”.

Em seu perfil, que é direcionado ao compartilhamento de hábitos saudáveis, ela acrescentou: “Eu perdi 24 kg e minha pele ficou mais firme e jovem graças à ação do puro colágeno”. Nas fotos, ela aparece aos 40 e aos 45 anos.

Nos comentários, as opiniões estavam divididas. Alguns elogiaram a mudança, mas outros acusaram a jornalista de ter feito procedimentos estéticos ou de alterar as imagens com programas de edição. Também houve quem fez referência à posicionamentos políticos.

“Isso é reflexo do distanciamento do bolsonarismo”, escreveu um.

“Cirugia na barriga e Photoshop kkkkk”, acusou outro.

“Podem falar o que quiser mas essa mulher é linda”, elogiou uma terceira.

Veja:

