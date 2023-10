Jojo Todynho diz que sofreu racismo em aeroporto nos EUA: ‘Você está na fila certa?’

Influenciadora afirma que situação aconteceu no aeroporto de Miami, durante uma viagem recentemente

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A influenciadora Jojo Todynho relatou um caso de racismo que sofreu recentemente durante uma viagem para Miami, nos Estados Unidos. A história foi revelada neste domingo (8) em seu Instagram oficial.

Jojo comentou que estava viajando, quando estava no aeroporto esperando para entrar na classe executiva, de preços mais caros e serviço sofisticado.

Uma mulher branca, aparentemente americana, questionou a sua presença naquele momento. Ela entendeu graças a ajuda de brasileiras no local.

“Eu sofri racismo. Eu estava na fila de um voo de volta para o Brasil, e uma mulher branca e americana veio falar assim para mim: ‘Você tem certeza que está na fila certa?'”, afirmou Jojo, com feição indignada.

“Eu não tinha entendido direito, porque eu não falo inglês. Uma mulher traduziu para mim. Foi uma brasileira que comprou a briga para mim. A gente estava até atrasada para o voo”, comentou ela.

“Eu estava em choque. As coisas mudaram, deram até upgrade, foi outra história. Eu não postei. Mas eu poderia vir aqui postar. As pessoas têm a mania de menosprezar a dor do outro e falar que está querendo se aparecer. Pelo amor de Deus. O ser humano está cada dia mais doente”, finalizou a cantora.