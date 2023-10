Jada e Will Smith estão separados há sete anos

Quando Will defendeu Jada da piada de Chris Rock no Oscar e deu nele um tapa, ninguém sabia, mas eles já não eram mais um casal

Jada e Will Smith nunca tiveram um relacionamento aberto, como já fora especulado. Na verdade, ambos estão separados há sete anos. Foi isso o que confessou a própria Jada em entrevista à Today.

“Temos feito um trabalho realmente pesado juntos. Acabamos de sentir um amor profundo um pelo outro e vamos descobrir como isso será para nós”, disse ela. Desde 2016 que ambos decidiram se afastar, mas o divórcio sempre esteve descartado.

“Quando chegamos a 2016, estávamos exaustos de tentar. Acho que nós dois ainda estávamos presos à fantasia do que pensávamos que a outra pessoa deveria ser.”

De acordo com a atriz à People, as pessoas não tinham ideia de como andava o relacionamento na época, e ela sugeriu que ambos poderiam ficar com novas pessoas.

“Você pode estar em um lado desta casa com alguém e eu posso estar do outro lado desta casa com alguém, mas estaremos nesta casa juntos. É isso que vamos fazer. É como se tivéssemos um vínculo incrível um com o outro”, disse à publicação.

Agora, uma curiosidade. Quando Will defendeu Jada da piada de Chris Rock no Oscar e deu nele um tapa, ninguém sabia, mas eles já não eram mais um casal.