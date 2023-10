Fazenda Churrascada recebe Pedro Paulo e Matheus

Jantar especial com a dupla sertaneja promete animar a casa

Na noite desta sexta-feira, 13 de outubro, mais uma dupla sertaneja fará um show inesquecível na Fazenda Churrascada Brasília, a partir das 20h. Os goianos Pedro Paulo e Matheus se apresentam na casa com diversas canções autorais, além da interpretação de músicas clássicas do universo sertanejo. As reservas podem ser feitas pelo telefone (61) 99271-2652 e o couvert custa R$ 30.

A dupla, originária de Brasília, acumula quase duas décadas de trajetória musical. O som característico, marcado pela voz profunda de Pedro Paulo e pela segunda voz de Matheus, confere uma singularidade às suas composições e apresentações. Músicas como “Saudade”, “Eu vou te buscar”, “Fica Comigo” e “Lágrimas geladas” não poderão faltar na apresentação.

Serviço

Pedro Paulo e Matheus

Sexta-feira, 13 de outubro

A partir das 20h

Na Fazenda Churrascada Brasília – Clube de Golfe (St. de Clubes Esportivos Sul, trecho 2)

Couvert: R$ 30

Reservas e mais informações: (61) 99271-2652 / @fazendachurrascadabsb