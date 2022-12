Irmã caçula de Katie Moss faz desabafo e diz que modelo nunca a apoiou

A modelo reconheceu que carregar o sobrenome de alguém conhecido ajuda, mas alfinetou a irmã

Katie Moss foi criticada em uma postagem do Instagram pela irmã mais nova, de 24 anos. Lottie Moss fez uma reflexão sobre acontecimentos de sua vida ao longo do ano e disse que a modelo britânica nunca a apoiou na jornada pela indústria da moda.

A caçula começou a publicação afirmando que passou por altos e baixos “mentalmente” este ano e que é difícil ter todos os movimentos observados pela imprensa. “Este ano foi uma loucura para mim, comecei no pior lugar da minha vida e acabei no melhor lugar em que já estive mentalmente”, disse. Estar em uma indústria tóxica e ser julgada no jornal constantemente desde os 16 anos tem sido muito difícil e realmente me afetou”, explicou.

A modelo reconheceu que carregar o sobrenome de alguém conhecido ajuda, mas alfinetou a irmã ao dizer que Moss nunca a “apoiou de verdade”. “Então tive que navegar sozinha e fazer o melhor que pude, o que sinto que fiz”, afirmou.

Lottie ainda completou e falou como tudo é relativo e que todas as pessoas já passaram por algum trauma. “Por favor, sejam gentis. Digo como me sinto esperando que isso não soe como ‘coitada de mim’. Espero que o próximo ano seja o meu melhor até agora e obrigada por todo o apoio”, finalizou.

A modelo britânica tomou a decisão de deixar o mundo fashion em 2021 e entrar para a plataforma OnlyFans, onde compartilha diversas fotos sensuais. Na época, ela disse em entrevista ao podcast ‘Call Her Daddy’ que ama tirar fotos nuas e se empoderar. Mas que não pretende gravar vídeos eróticos.

“Essa é a única coisa que eu não faço. Não quero apontar o dedo para quem faz, cada um sabe de si. Só não é para mim”, afirmou.