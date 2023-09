Iggy Azalea rebate críticas ao show no The Town e jornalista responde

Insatisfeita com os comentários, a rapper provocou o jornalista José Norberto Flesch

Rio de Janeiro – RJ

A cantora Iggy Azalea rebateu as críticas ao show que realizou no festival The Town, debaixo de um temporal no último sábado (2), em São Paulo. A intérprete de “Fancy”, “Go Hard e Go Home” e “Pretty Girls” não gostou de uma análise que classificou sua apresentação como “a pior da edição até então” e reclamou nas redes sociais.

“Queria ver você calçar um par de salto alto e subir ao palco durante uma tempestade, em que tudo escorregava. Faça isso, v*dia”, começou Iggy. Em seguida, Iggy acrescentou: “Mas faça melhor. Tudo o que posso dizer sobre mim mesma é que você não é o foco e nunca será. Lembre-se disso”, referindo-se à crítica escrita por Rodrigo Ortega do jornal Estado de São Paulo.

Ainda insatisfeita com os comentários, a rapper provocou o jornalista José Norberto Flesch, que havia compartilhado a análise. “Não é minha culpa que você é um homem velho e feio e que não faço música para você. É para as divas, querido. Você não está convidado! Imagine…”

A publicação de Iggy Azalea, que já disse ter uma relação profissional com Anitta, foi excluída pouco depois, mas José Norberto Flesch respondeu à cantora australiana. Ele disse: “Pelos temas das suas ‘canções’, sempre percebi que você não era boa em interpretação, agora, além de burra, mostrou-se preconceituosa”.

O jornalista continuou: “E acho que você não tem tanto público assim para dizer que pessoas mais velhas não são seu público-alvo. Mas o recado foi dado: se você for mais velho, não escute Iggy Azalea. Ela não faz música para você”.