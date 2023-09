Defesa do agressor de Victor Meyniel apresenta certidão de casamento homoafetivo para tentar soltá-lo

Mesmo com o documento, que foi apresentado nesta segunda-feira (04), durante a sua audiência de custódia, Yuri continua preso.

Meus amores, a essa altura do campeonato todos vocês já devem estar cientes que o influenciador Victor Meyniel foi brutalmente agredido pelo estudante de medicina Yuri Moura Alexandre, agressão essa que foi gravada por uma câmera de segurança.

Pois bem, diante disso, nesta segunda-feira (04), durante a audiência de custódia que manteve o agressor preso, a defesa de Yuri apresentou à justiça uma certidão de casamento, que comprova que o estudante de medicina já teria tido uma relação homoafetiva.

Ao apresentar o documento judicialmente, a defesa do agressor possuía o intuito de fazer com que Yuri respondesse pelo crime em liberdade, porém, o pedido foi negado pelo juiz Bruno Rodrigues Pinto, da Central de Custódia, que afirmou que o fato do mesmo já ter sido casado com outro homem não impedem que ele tenha praticado o crime de homofobia contra o influenciador.

“Importante registrar que, embora o custodiado [Yuri] já tenha sido casado com um outro homem e possua interesse em pessoas do mesmo sexo, tais fatos não impedem que ele tenha praticado o delito de lesão contra a vítima e a injuriado por homofobia”, escreveu o Juiz responsável pelo caso.