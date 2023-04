Hugh Jackman volta a fazer biópsias por suspeita de câncer de pele e alerta sobre exposição ao sol

Ator revelou que vêm passando por novos testes que darão resultado positivo ou negativo para carcinoma basocelular, um dos tipos de câncer de pele

São Paulo – SP

Hugh Jackman, 54, publicou nas redes sociais vídeo em que fala sobre novas biópsias devido a mais uma suspeita de câncer de pele. Na última segunda-feira (4), o ator de Wolverine também alertou os fãs sobre os cuidados com a exposição ao sol.



Usando um curativo no nariz, o ator revelou que vêm passando por novos testes que darão resultado positivo ou negativo para carcinoma basocelular, um dos tipos de câncer de pele. Ele relembra que é a variante menos perigosa, mas é também a mais comum.



Hugh, contudo, resolveu usar o momento difícil para lembrar aos fãs que o verão no hemisfério norte está chegando e que é preciso ter cuidado com a pele. “Por favor, usem protetor solar”, ele pediu, dizendo que a exposição extrema ao sol não vale à pena: “não importa o quanto você queira se bronzear, confie em mim”.



Essa não é a primeira vez em que o ator trata cânceres de pele e fala sobre o assunto. Entre elas, Husgh teve um câncer retirado do nariz em 2012. Ele completa dizendo que todo o processo começou há 25 anos e que passou a infância se expondo ao sol sem proteger a pele, o que o tornou o candidato perfeito.