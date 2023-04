Travessia: Cidália arma vingança para Ari e ele é preso em flagrante

Com a ajuda de Guida, a executiva plantará um revólver e ingredientes para a criação de bombas caseiras nas coisas do golpista.

Amores, a coisa não está nada boa para o Ari (Chay Suede). Ele que estava acostumado a ser o caçador virará a caça de ninguém menos que a polícia. Após ter pintado e bordado com a maior parte do elenco principal da trama, o golpista receberá o que merece.

Tendo prometido que se vingaria pelo amigo, Cidália (Cássia Kis), vai armar para cima de Ari. Ela, Guerra (Humberto Martins) e Chiara (Jade Picon) irá até a casa do trambiqueiro para procurar folhas com a assinatura de Guerra. Porém, além de vasculhar as coisas do playboy, com a ajuda de Guida (Alessandra Negrini), a executiva irá plantar provas na mansão e falará sobre as mesmas durante o seu depoimento a respeito do atentado que o amigo sofreu.

Depois do depoimento de Cidália, Ari receberá uma equipe de policiais em sua casa, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Durante essa busca, o jovem será surpreendido quando os agentes encontrarem um revólver e alguns ingredientes para a fabricação de bombas, no meio das suas coisas.

Certo de que foi vítima de uma armação, Ari tentará se explicar aos policiais, mas isso não será o suficiente. Ele será levado para a delegacia preso em flagrante.