Harry e Meghan trabalharam uma hora por semana em fundação

São Paulo – SP

Príncipe Harry, 38, e Meghan Markle, 41, trabalharam uma hora por semana na fundação Archewell em 2021. A informação foi divulgada nesta quinta (30) após a organização publicar a declaração de impostos daquele ano em seu site.



Durante o ano todo de 2021, Meghan e Harry trabalharam por 52 horas. O casal não recebe salário pelo trabalho na fundação, mas o CEO James Holt, sim. Segundo o documento, o profissional recebe mais de 48 mil euros por ano, cerca de R$ 270 mil na cotação atual.



Ainda de acordo com a declaração, em 2021, a fundação Archewell angariou 13 milhões de euros (R$ 55 milhões na cotação atual) — 10 milhões vieram de um doador, 3 milhões de outra doação. O público doou cerca de 4 mil euros (cerca de R$ 22 mil na cotação atual). Parte do valor veio também de “investimentos”.



Em janeiro deste ano, a Archewell divulgou seu primeiro relatório de doações desde sua criação em 2020. Segundo a imprensa britânica, nesse período, a organização angariou US$ 13 milhões (cerca de R$ 70 milhões) e doou US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões) em apoio a causas sociais diversas.