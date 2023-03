Iggy Azalea anuncia vinda ao Brasil: ‘Desta vez estou arrasando’

Iggy se apresentou no País em 2018, quando abriu uma partida de futebol, e em 2019, com um show único em São Paulo

O Brasil receberá mais uma artista internacional neste ano: Iggy Azalea. No Twitter, na quarta-feira, 29, a cantora anunciou a novidade; fãs já estão na expectativa para o momento.

“Farei um show no Brasil este ano. Estou animada, porque da última vez eu estava grávida, mas desta vez estou arrasando”, escreveu a rapper australiana.

Apesar do anúncio, a cantora não entrou em detalhes sobre o assunto. Por isso, ainda não há informações sobre de quantas apresentações serão feitas, nem data e local.

Iggy se apresentou no País em 2018, quando abriu uma partida de futebol, e em 2019, com um show único em São Paulo, com participação de Pabllo Vittar.

Vale relembrar que recentemente uma confusão entre Iggy e Anitta, de 2017, voltou a ser assunto na rede social. Tudo isso após a rapper responder um seguidor que expôs os áudios da carioca contanto como foi a interação das duas no passado.

A confusão começou em 2017, quando juntas lançaram a música Switch. Em áudios vazados, Anitta reclamou que Iggy não queria o maquiador da intérprete de Downtown.

