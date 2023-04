Guitarrista do ABBA, Lasse Wellander, morre aos 70 anos vítima de câncer

O músico começou a tocar violão quando era criança, em sua cidade natal, Nora, na Suécia

São Paulo – SP

Lasse Wellander, guitarrista do grupo ABBA, morreu aos 70 anos na última sexta-feira (7), conforme anúncio em suas redes sociais. Segundo familiares, o músico estava em tratamento contra um câncer.

“É com indescritível tristeza que temos que anunciar que nosso amado Lasse se foi. Lasse recentemente adoeceu no que acabou sendo um câncer com metástases, e no início da Sexta-feira Santa ele morreu, cercado por seus entes queridos. Você foi um músico incrível e humilde como poucos, mas acima de tudo foi um marido, pai, irmão, tio e avô maravilhoso. Gentil, seguro, atencioso e amoroso… e muito mais, que não pode ser descrito em palavras. Um centro em nossas vidas, e é inacreditável que agora tenhamos que viver sem você. Nós o amamos e sentimos muito sua falta. Lena, Ludvig e Andréas”, diz o comunicado publicado pela família no Facebook.

No Instagram, o grupo ABBA também se pronunciou na manhã desta segunda-feira (10): “Lasse foi um amigo querido, um cara engraçado e um guitarrista excelente. A importância de sua criatividade no estúdio de gravação, bem como seu trabalho de guitarra sólido no palco foi imensa. Lamentamos sua morte trágica e prematura e lembramos as palavras gentis, o senso de humor, o rosto sorridente e o brilho do homem que desempenhou um papel tão importante na história do ABBA. Ele fará muita falta e nunca será esquecido”.

O músico começou a tocar violão quando era criança, em sua cidade natal, Nora, na Suécia. Em outubro de 1974, ele começou a gravar com o ABBA, juntando-se ao quarteto Agnetha Fältskog , Björn Ulvaeus , Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad.

Ele também fez uma participação da trilha sonora do filme “Mamma Mia”, estrelado por Meryl Streep em 2007.