Giovanni Bianco, diretor criativo, diz que já recusou trabalho com Lady Gaga

Bianco já fotografou Anitta, Madonna e Ivete Sangalo. Foi também diretor de redação da Vogue Itália.

São Paulo – SP

Giovanni Bianco, diretor criativo brasileiro que já trabalhou com grandes nomes na indústria da moda, disse em um podcast que se recusou a trabalhar com uma jovem Lady Gaga em início de carreira. Isso porque, afirma ele, achou a cantora feia.



“A Lady Gaga me chamou para fazer a primeira capa de disco dela [The Fame] e eu não fiz, não quis fazer. Achei ela feia, não entendi a música dela, cometi esse grande erro. Ela não era a Lady Gaga, ela era uma menina normal e eu olhei para ela e não me inspirei”, disse Bianco no podcast Sala de Espera.

Para fugir da oportunidade, o diretor disse à cantora que estava sem tempo para a gravação. “A música também não tive compreensão, falei para ela não e que eu não tinha tempo, ela tinha pouco dinheiro também”.



Apesar da recusa inicial, Bianco contou que se reencontrou com Gaga em outro momento da carreira e eles trabalharam juntos -segundo ele, a cantora leva o ocorrido numa boa.



“Fui trabalhar com ela e ela nunca esqueceu. Nós fomos fazer a campanha da Versace e a primeira coisa que ela falou quando a gente se encontrou foi que eu não quis trabalhar com ela. Foi hilário, mas ela é demais, maravilhosa”, afirmou.



