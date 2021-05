Gil do Vigor repudia ataque homofóbico de conselheiro do Sport

Em entrevista, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, disse que, apesar da dor, resolveu focar no apoio que recebeu

Após sofrer ataques homofóbicos do conselheiro do Sport Clube Recife, Flávio Koury, o ex-BBB e Gilberto Nogueira, que ficou conhecido como Gil do Vigor, falou, em entrevista, neste sábado (15), sobre o assunto. Pelas redes sociais, Gil já havia dito que “machuca muito” esse tipo de agressão.

“Inicialmente, doeu muito, eu fiquei muito abalado. Só que, depois, eu pensei: ‘gente, é uma pessoa só’. Eu tenho, na verdade, assim, pena dele. Pena por ele não ter aprendido, não ter absorvido tanto tempo e oportunidades de que preconceito não leva a nada. Então, eu tenho pena dele, é isso que eu sinto”, disse Gil do Vigor.

Conforme áudios, publicados na coluna Analice Nicolau, do Jornal de Brasília, Flávio Koury reclamou da ampla repercussão do vídeo da dança do ex-BBB dentro do estádio do Sport e ridicularizou o ex-BBB.

A declaração foi repudiada neste sábado (15). “O Sport Club do Recife e todo seu Conselho Deliberativo repudia qualquer ato de homofobia, de desrespeito a quem quer que seja”, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Pedro Lacerda.

O caso aconteceu às vésperas do Dia Internacional Contra a Homofobia, que é celebrado na segunda-feira (17). A hashtag #GilMereceRespeito figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter, com publicações pedindo a exclusão de Koury do Conselho do Sport.

Agradecimento

Em entrevista, Gil do Vigor agradeceu o apoio recebido de torcedores, jogadores do Sport, fãs e outras pessoas através das redes sociais. “Eu fico muito grato e honrado de ver tantas pessoas, torcedores, pessoas incríveis que me apoiaram. O que vale é focar no que é bom, não é ruim. Eu sou do Sport e, quem não gostar, que lute. Não sou obrigado a nada”, declarou o ex-BBB.