Gil do Vigor terá história de vida contada em livro

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, é um homem multimídia. Além de ser o único ex-participante do BBB 21 (Globo) com contrato vigente na emissora, ele agora fechou um acordo com o braço literário do Grupo Globo.

O anúncio foi feito pela Globo Livros nesta sexta-feira (14). Em junho, a editora lança “Tem Que Vigorar!”, que vai contar “a história de vida do economista pernambucano que ganhou o coração de todo o país”. A editora afirma que Gil vai falar de sua origem humilde, da rotina como missionário mórmon, a aceitação como homem gay e também detalhes de sua participação no reality show.

“Eu estou escrevendo minha história”, comemorou o autor em nota enviada pela editora. “A Globo Livros está me dando essa oportunidade de ter meu livro. Vai ter muita fé, muito vigor e muita cachorrada!”

Gil também aproveitou para dividir a novidade com os seguidores nas redes sociais. Após ser alvo de uma fala homofóbica nesta sexta, ele diz que o livro ganha ainda mais relevância. “Em um dia como esse é cada vez mais importante contar minha história”, afirmou. “Estava muito animado para contar isso para vocês. E com o que aconteceu hoje, meu livro -que será lançado pela Globo Livros- virou um ato de resistência também.”

As informações são da FolhaPress