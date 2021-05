Cybele Veiga, viúva de Tom Veiga, declara: ‘vou provar a minha inocência, tenho provas’

Em entrevista para Antônia Fontenelle, Cybele afirma serem ‘falsas’ falas de André Marques, sobre envenenamento e agressões a Tom Veiga

A empresária Cybele Veiga, viúva de Tom Veiga, o Loiro José, fez diversas revelações no programa ‘Na Lata’ com a atriz e apresentadora Antônia Fontenelle, sobre a morte do ator, que faleceu em novembro de 2020 vítima de um AVC. Na entrevista, nesta sexta-feira, 14, Cybele falou sobre os embates com a família de Tom e das acusações de envenenamento: “vou provar a minha inocência”.

No programa, Cybele revelou que, “quando cheguei no Instituto Médico Legal (IML), o inspetor daquele dia me chamou em uma sala para perguntar se Tom usava cocaína. Durante vários minutos ele me questionou se eu sabia do uso da droga, e contei que durante o antigo relacionamento ele usava, mas comigo não”, contou.

Antônia questinou o paradeiro de Cybele no dia da morte do ator, já que neste período, os dois estavam em casa separadas. “Estava falando com meus pais pelo Facetime, quando meu pai me falou sobre a morte dele. Sai correndo em direção ao condominio e ao chegar, tinham outras pessoa, amigas do Tom, que chegaram primeiro. Ao contrário do que saiu na mídia, André Marques não foi o primeiro a chegar ao local, e até hoje não sei por qual motivo ele mentiu”, contou.

“Durante dois anos que tive relacionamento com Tom, André esteve com a gente durante quatro vezes. Ele compareceu no casamento e foi em um aniversário surpresa que organizei. O André era melhor amigo de boemia do Tom, pois ele tinha outros melhores amigos fora desse contexto, que viajavam, que estavam na nossa casa”, comentou.

Cybele ainda rebateu a história de que teria agredido o ator. “Como uma mulher operada, faz lipoaspiração frente e costas, próteses e refaz a cesariana, bate em alguém? Ele brigou comigo naquela noite, e saiu e foi para a casa da minha família, e tenho como provar. No dia seguinte, ele entra no condominio com meu irmão. Eu não sei por qual motivos, ele (André Marques) diz que ele foi procura-lo”.

“Eu acho importante poder falar sobre essas coisas, pois tudo o que eu falo, tenho como provar. As pessoas me pedem para não falar sobre as drogas, testamento, brigas, mas para elas está tudo bem me chamarem de assassina, mentirosa. Acho isso muita hipocrisia”, comentou.

Para se defender das acusações de envenenamento, Cybele Veiga entrou com processo de exumação do corpo do ator. “Fui impedida de realizar os últimos desejos de Tom, doar os órgãos e ser cremado, mas dou graças a Deus, porque agora posso provar minha inocência”, contou à Fontenelle.

A apresentadora, ainda comentou sobre a vida financeira de Tom e Cybele. “Tom sempre dizia que era um ‘caixa eletrônico’ dos filhos. Hoje, se os filhos vão receber algo, é porque eu ajudei a organizar a vida financeira dele e a controlar as dívidas. (…) Mas eu não sei de nada do fim das coisas dele, carros, imóveis, até meu vestido de casamento, móveis”.

Em um áudio cedido pela viúva, Tom Veiga em conversa com o enteado Adrian, filho da ex-esposa Alessandra, diz: “Tua mãe viveu na minha aba, e assim continua. Você acha que sua mãe conseguiu dinheiro se não foi pela minhas custas? jamais. Sabe quanto sua mãe gastou naquela brincadeira de Espaço A? R$2 milhões. Agora tenho que pagar R$ 50 mil (…) Ela vive de pensão, eu vivo do meu trabalho. Dinheiro não é problema, eu vou atrás, eu construo”, disse em uma conversa gravada.

Na entrevista, Cybele contou que, “peguei conversas da Alessandra e Tom em maio do ano passado, combinando de ir para Orlando. Depois, ela vivia mandando mensagens perguntando porque ele a bloqueava e desbloqueava, se queria apenas sexo virtual”, comentou.

Alessandra, ex-esposa e mãe de dois dos quatro filhos de Tom, deu entrevistas dizendo que os dois queriam reatar o relacionamento. Eles se separaram em 2018, um ano depois, Tom conheceu Cybele e tiveram um relacionamento. Os dois se casaram em 25 de janeiro de 2020.

Cybele contou que existe uma equipe de investigação que está apurando todas as acusações contra ela, inclusive pessoas que a caluniam nas redes sociais.

