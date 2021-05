Gil do Vigor, do BBB21, é alvo de ataques homofóbicos de conselheiro do Sport Clube do Recife

No áudio, Flávio Koury diz: “1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. (… ) A viadagem todinha vai comprar”. Deputado Romero Albuquerque (PP) pediu a expulsão do conselheiro.

Nesta sexta-feira, 14, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, do BBB21 foi alvo de ataques homofóbicos do advogado e conselheiro do Sport Club do Recife, Flávio Koury. Nos áudios vazados em um grupo de Whatsaap, o conselheiro tece palavras de baixo calão ao brother. O deputado estadual Romero Albuquerque (PP) pediu a expulsão de Flávio Koury.

Nos áudios, o conselheiro do Sport Club do Recife, diz: “1,2 milhões de visualizações. Arretado! 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar… Vai ser lindo!”.

O ex-BBB que conquistou o Brasil inteiro com sua história de vida, deixava claro dentro do reality a preferência pelo time. O motivo dos comentários foi gerado após uma visita de Gil ao estádio do time. Gil fez a coreografia do “tchacki tchacki” dentro da Ilha, e segundo os áudios, “pegou mal demais para o time”.

“Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da ilha do retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo. Não tem mais respeito por pai e filho. É a depravação. Isso é o retrato do que o PT deixou pra gente. É exatamente isso”, disparou o conselheiro do Sport no áudio.

Nas redes sociais, a fala de Flávio Koury gerou bastante repercussão e o deputado estadual Romero Albuquerque (PP), solicitou a expulsão do advogado do quadro de conselheiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Flávio Koury com o Presidente Jair Bolsonaro

Flávio Koury

Gil também usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto. Na postagem ele diz: “Primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB e posso garantir, ainda machuca MUITO! Mas sigo firme e providências serão tomadas. Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo…… É muita dor!”

O brother foi convidado para uma visita à Ilha do Retiro. “Um rubro-negro e pernambucano arretado! Parabéns por tudo que fez no programa, Gil. Te esperamos na Ilha do Retiro”, escreveu a página oficial do Sport.