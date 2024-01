Gaby Amarantos publica fotos nua e reflete sobre julgamentos do corpo feminino

“Reflexões sobre corpo, julgamentos, pressão estética, amor profundo, beleza natural, finitude, vitórias, mudanças, colheita, prosperidade e perdão”, escreveu

Folhapress

São Paulo – SP

A cantora Gaby Amarantos, 45, usou as redes sociais para publicar algumas fotos nua. Na postagem, escreveu a respeito de julgamentos do corpo da mulher, justamente num momento em que muitas delas têm sofrido com pressão estética.

“Reflexões sobre corpo, julgamentos, pressão estética, amor profundo, beleza natural, finitude, vitórias, mudanças, colheita, prosperidade e perdão”, escreveu.

Diversos amigos famosos elogiaram o ensaio de Gaby, dentre eles Dadá Coelho, Marcos Veras, Marisa Orth e Fabiana Karla. “Deusa das águas doces”, postou Mateus Carrilho.

Recentemente, Paolla explicou por que decidiu passar a publicar fotos sem retoques nas redes sociais e a tentar mostrar seu corpo real com menos pudor a seus seguidores. A atriz contou que as críticas que recebe passaram a importar menos.

“Eu comecei a ver a onda de mulheres admirando e as críticas de um olhar um pouco mais afastado”, contou em entrevista ao Fantástico. “Mas o mais legal disso é porque eu não acordei um dia e falei assim ‘a minha pauta da vida vai ser corpo’ do nada.”

“Eu fui provocada”, afirmou. “Eu estou sendo provocada há anos. E eu imagino que várias mulheres estão assistindo agora, vão sentir também essa provocação. É o tempo inteiro, só que a gente se cala.”

No BBB 24, Yasmin Brunet foi ironizada por Rodriguinho com comentários pejorativos sobre o seu corpo. No último domingo (14), o cantor deixou a modelo -que admitiu que está desenvolvendo uma compulsão alimentar– constrangida após chamá-la de “Yasmin comer”.

Na cozinha, Rodriguinho contou que iria começar a chamar Yasmin pelo novo “apelido”: “Não é Yasmin Brunet, é Yasmin ‘Comer”. Os brothers se divertiram com o comentário, ao contrário da sister, que comia, constrangida, em um canto do cômodo enquanto acompanhava a conversa. Após o comentário, ele e Lucas Pizane se aproximam da sister para confortá-la.