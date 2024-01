“Sempre vão arrumar uma narrativa para falar”, Mãe de Vanessa Lopes revida

Eitaaaaaa gente, Lica Lopes, mãe da influenciadora Vanessa Lopes se manifestou sobre como a filha está agindo no BBB 24 (Rede Globo) e aproveitou para soltar o verbo sobre todas as críticas que a sister recebeu sobre não estar bem.

Em uma sequência de stories, a empresária rebate cada uma das críticas que a filha tem recebido: “Estou muito feliz, muito satisfeita com a participação de Vanessinha no programa. Para quem está preocupado com a saúde mental dela, deixa eu falar uma coisa para vocês, acho melhor vocês se preocuparem com a saúde mental de vocês, gente”

Lica Lopes também afirmou categoricamente que Vanessa está bem mentalmente. “Sempre vão arrumar uma narrativa para falar da Vanessa, entendeu? Antes era porque ela passava pano para macho, agora estão vendo que ela não passa. Já estão mudando para dizer que a saúde mental da menina está preocupante. Não tem nada preocupante, eu estou amando, estou achando que ela está na melhor fase”, disse Lica.

“Agora, estão na narrativa de que ela não está bem. Ela não está bem não, ela está ótima, está sendo 100% ela. Ela é assim aqui fora, chorar não quer dizer nada para ela. […] Ela é uma menina muito criativa, então nada mais do que ela está sendo lá. Ela está sendo criativa nas fanfics dela e muitas ela está certa”, afirmou a empresária.