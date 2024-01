Sem ADMs em suas redes sociais, mãe de Davi pede votos em carreatas

Genteeee, olha só o que eu recebi no meu Whatsapp de uma amiga minha lá de Salvador. Parece que o brother Davi dá duro para se manter firme no “BBB24”. Bem distante da casa mais vigiada do Brasil, instalada nos Estúdios Globo, no bairro de Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro, a mãe dele vive uma realidade e rotina bem diferente. Dona Elisangela Brito vive em uma região bem humilde de Cajazeiras, um dos maiores bairros de Salvador, com 150 mil habitantes.

Uma fonte próxima a família de Davi contou histórias que ainda não foram contadas que trazem com um enredo pra lá de triste. Dias antes do confinamento, enquanto o filho se preparava para entrar no “BBB”, Elisangela enfrentou problemas sérios na casa onde mora, ameaçada de desmoronar por conta das chuvas.

Depois que seu filho entrou para compor o elenco do BBB24, sua vida virou de ponta cabeça. Sem nenhum conhecimento de redes sociais e muito menos condições financeiras para contratar profissionais para administrar os canais de comunicação do filho durante o confinamento, a mãe do baiano que já encarou dois paredões segue fazendo a sua parte para defender a permanência de seu filho na casa do BBB.

Tanto que nos dois primeiros paredões enfrentados por Davi, Elisangela conseguiu apoio dos amigos da região onde vive e saiu pelas ruas pedindo votos para a permanência do filho num carro de som. Sem qualquer estratégia de marketing ou equipe de social media, o perfil de Davi no Instagram pulou de pouco mais de 100 mil para 1,5 milhão. Um grande feito conquistado pelo carisma do participante e muito empenho de sua mãe.

Davi segue lutando para seguir em frente no jogo, mesmo enfrentando uma rivalidade exagerada dos colegas de confinamento. Humilde e sincerão, ele escorregou em alguns comentários mas não seria justo taxá-lo como vilão. Sem medo de assumir seus erros ele já pediu perdão, corrigiu rotas e tem tudo para escrever uma história de sucesso no reality.