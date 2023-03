Filha de Juliano Cazarré recebe alta da UTI

Filha do ator nasceu com uma doença rara chamada anomalia de Ebstein, que afeta funções básicas e o desenvolvimento do coração

São Paulo – SP

Juliano Cazarré compartilhou nas redes o alívio que sentiu após a última atualização do estado de saúde da filha. Maria Guilhermina foi liberada do hospital após mais uma internação para realizar um procedimento cirúrgico.



“Quem tá muito feliz porque vai pra casa daqui a pouco?”, publicou Cazarré das redes, com foto da pequena de 9 meses. A pequena estava internada na UTI desde o último dia 15.



O ator agradeceu às orações dos fãs: “Obrigado a todos que rezaram e torceram conosco. Que o bom Deus possa retribuir tanto carinho com a nossa pequenina e com a nossa família”. Ele também exaltou a mulher, Leticia Cazarré: “Leticia, obrigado por cuidar tão bem e lutar tanto pela nossa pequena gigante”.



A filha de Cazarré nasceu com uma doença rara chamada anomalia de Ebstein, que afeta funções básicas e o desenvolvimento do coração. No último procedimento realizado, Maria colocou um Botton, tipo de sonda para alimentação no abdômen.