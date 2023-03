Confira a programação do 2º festival Hora do Rock

Evento receberá Capital Inicial, Frejat, Roupa Nova, Paulo Ricardo, Marcelo Falcão, Pitty, Nenhum de Nós, CPM 22, Detonautas, Velhas Virgens e Engrenagem

No dia 1° de abril, sábado, acontece a 2° edição do Festival Hora do Rock. Realizado na Arena Vale Fest de São José dos Campos (SP). Será no festival que a cantora Pitty celebrará os 20 anos do disco Admirável Chip Novo, um marco da história do rock.



Com 12 horas de música, o evento receberá Capital Inicial, Frejat, Roupa Nova, Paulo Ricardo, Marcelo Falcão, Pitty, Nenhum de Nós, CPM 22, Detonautas, Velhas Virgens e Engrenagem. Com dois palcos alocados no local, as apresentações serão em sequência simultânea, ou seja, uma após a outra.

Estadão Conteúdo