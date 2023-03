Bia Miranda revela o motivo do término do seu relacionamento: “Não era o mesmo homem que eu conheci“

O término aconteceu nessa terça-feira (28) após o vazamento de um vídeo d ex-peoa aos beijos com outro homem numa balada e com seu ex-namorado acusá-la de traição.

Na madrugada dessa terça-feira (28), a ex- Fazenda 14 Bia Miranda desabafou sobre o término com Gabriel Roza. Segundo a jovem, o rapaz não ajudava em nada, só pensava em gastar o dinheiro dela, já que era ela a única provedora financeira e ainda tentou agredi-la: “Eu não trai o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava”, declarou Bia sob o vídeo que a acusa de traição, ela disse que já estava solteira nesse dia.“

Só sabia gastar dinheiro que eu conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente meu! Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto! Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento, e seguir sozinha daqui por diante. Estou feliz com minha decisão, e em paz. Ele roubou meu carro, foi pro Rio de Janeiro com ele”, relatou na rede social.

Mas não pensem que a história acaba por aí, leiam outra declaração sobre o que mais o ex namorado apontou com a moça: “Roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira”

Depois desse exposed, Gabriel, ex da Bia veio se defender nos stories de seu Instagram e desmentiu as acusações da jovem.

“Não roubei carro de ninguém. Estou aqui no carro dela, vim pra São Paulo só para vê-la”. “Quem vai na cabeça dos outros é piolho e ela foi na cabeça dos outros. Ela terminou comigo, show, então vou fazer o seguinte: ‘já que você está terminando, vou embora. Vou pegar o carro, vou embora, deixar o carro na sua casa, vou pegar minhas roupas e vou embora’. E outra, dinheiro muito menos eu roubei dela. Viemos com o dinheiro que estava no meu cartão”, finalizou Gabriel.

E vocês, estão do lado de quem? Da Bia, do Gabriel ou da Treta?

Ficarei atenta aos próximos capítulos dessa história.