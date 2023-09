Faustão volta a ser internado em São Paulo, segundo colunista

Em agosto o apresentador passou por um transplante de coração por conta de uma insuficiência cardíaca grave

Nesta quarta (20), o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, voltou a ser internado em São Paulo. Faustão foi levado às pressas ao hospital, após passar mal em casa.

A internação acontece dez dias depois do comunicador deixar o Hospital Albert Einstein, onde passou por um transplante de coração em decorrência de uma insuficiência cardíaca grave. No total, Faustão passou 35 dias internado. Ele foi internado no dia 5 de agosto e a operação ocorreu no dia 27.

O Terra entrou em contato com o Hospital Albert Einstein, onde o transplante foi realizado, e a instituição informou não ter detalhes sobre a nova internação do apresentador. A assessoria de imprensa do apresentador também foi procurada, porém não houve retorno.