Internautas resgatam vídeo em que Chico afirma ser monogâmico

No trecho do podcast que voltou a viralizar, o ex-namorado da cantora Luisa Sonza afirma com todas as letras que é um cara monogâmico.

Gente, a internet não fala sobre outro assunto que não seja a traição de Chico, que resultou no fim do seu relacionamento com a cantora Luisa Sonza. Diante disso, é obvio que hora ou outra os internautas iriam mergulhar nos confins da web para resgatar algo que o colaborador em vídeos do youtuber Casimiro, Chico Moedas, já havia falado publicamente. Após escavarem o buraco negro que é a internet, internautas ressuscitaram o trecho de um podcast que ele participou recentemente, onde o mesmo afirma com todas as palavras que é um homem sério e monogâmico. Alguém avisa, por favor? No vídeo ele comenta sobre um antigo relacionamento seu, o qual durou cerca de 9 anos e chegou a ser aplaudido ao fazer as afirmações que citei a cima. Confira o trecho que foi resgatado pelos internauta.