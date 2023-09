“Farra do Calixto 2” reúne artistas e influencers

Para essa edição já está confirmado: Rogerinho, Thaysa bonde da maravilhas, Mc Pierre, Victor lou, Gean Toddy, Dalmir Júnior

Dj Calixto emplaca mais um hit “ Cavalgada “ já conta com mais de 6 milhões de streamings na internet chegando ao top 50 virais Brasil e já é sucesso fora do Brasil entrando em uma das maiores playlists do Spotify de Portugal. Conhecido por realizar um dos maiores eventos de influenciadores de Brasília, trás mais uma vez a FARRA DO CALIXTO 2º EDIÇÃO.

Na primeira edição rolaram os shows do grupo Parangolé, Mc jacaré, Jiraya uai, Bárbara DLUX, João Bosco e Gabriel entre outros. Para essa edição já está confirmado: Rogerinho, Thaysa bonde da maravilhas, Mc Pierre, Victor lou, Gean Toddy, Dalmir Júnior.

Com o recém lançado “Marrento e Cheiroso”, o DJ acredita também emplacar mais um sucesso de audiência nas plataformas digitais.

A “Farra do Calixto” , além de nome de peso no cenário nacional musical. contou com um open bar servindo drinks de vodka e gim, open food com mesa de sushi e coquetel volante, estande com a famosa cachaça Bananinha, picolés para refrescar o calor, narguilê a vontade e muito mais.

O evento contou com uma lista fechada de cerca de 500 convidados em um espaço amplo e bem estruturado.



ESTRUTURA DO EVENTO