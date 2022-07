Ex-marido que invadiu casamento de Britney Spears entra com recurso de inocência

Segundo o Page Six, ele foi indiciado na terça com queixa criminal; Jason Alexander tentou invadir o casamento da cantora com Sam Asghari

Ex-marido de Britney Spears, Jason Alexander, 41, entrou com uma declaração de inocência depois de tentar invadir o casamento da cantora com Sam Asghari, 28, em junho. Segundo informações do site Page Six, ele foi indiciado na terça (12) com queixa criminal. Há uma fiança fixada no valor equivalente a R$ 543 mil. Porém, ele se declara inocente de perseguição, da outra acusação de violência doméstica e de outras três que remetem a contravenção de invasão agravada, vandalismo e agressão. Agora, ele deverá aguardar a próxima audiência, marcada para 2 de agosto. Caso condenado, poderá pegar até cinco anos de prisão. Um defensor público disse que a acusação de perseguição criminal contra seu cliente deveria ser reduzida a uma contravenção porque não havia provas suficientes de que ele estava lá para prejudicar Spears, mas o juiz discordou. Em 9 de junho, Jason foi preso ao invadir horas antes o local onde aconteceria o casamento da cantora com Sam Asghari. Segundo o site EW, ele foi preso devido a um mandado pendente por ter violado uma ordem de restrição contra outra mulher. Alexander chegou a fazer uma live em seu perfil no Instagram para mostrar o local da cerimônia e as decorações que ainda estavam sendo montadas pelos organizadores da festa. Segundo a People, ele podia ser ouvido gritando o nome dela e afirmando aos seguranças que havia sido convidado para o casamento.