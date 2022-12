Entenda porque príncipe Harry e Meghan Markle continuam com títulos de duque e duquesa

O príncipe Harry poderia abrir mão do título caso quisesse. Isso já foi feito anteriormente pela princesa Patricia de Connaught

São Paulo – SP

Apesar de toda a tensão e polêmicas envolvendo a família real britânica e o casal Harry e Meghan, membros da realeza apontam ser improvável que o Rei Charles 3º retire os títulos de duque e duquesa de Sussex dos dois.

“Retirar o título deles não é algo que o rei provavelmente consideraria, principalmente porque seria muito mesquinho e punitivo”, afirma uma fonte do palácio ao site internacional Page Six. “Isso só levaria os Sussex a alegar que foi uma ação retaliatória e que eles nunca foram desejados na família real.”

O príncipe Harry e Meghan Markle receberam seus títulos pela rainha Elizabeth 2ª (1926-2022), em maio de 2018, no dia de seu casamento. Críticos do casal apontam que eles deveriam perder a denominação, e, com o lançamento do documentário “Harry e Meghan” (Netflix) os comentários cresceram.

Mesmo que os Sussex fossem destituídos, Markle ainda acabaria com um título honorífico diferente, de acordo com o protocolo real, e seria considera princesa Henry, já que apenas princesas nascidas na família real podem usar seus nomes próprios.

“Dado que os Sussex chamavam o programa simplesmente de ‘Harry e Meghan’, eles deveriam parar de usar seus títulos”, observou ainda um especialista. “Eles estão enviando mensagens confusas de outra forma. Eles querem ser pessoas normais, embora extremamente poderosas -ou querem viver nas sombras de suas antigas vidas reais?”.

Apesar disso, o príncipe Harry poderia abrir mão do título caso quisesse. Isso já foi feito anteriormente pela princesa Patricia de Connaught, neta da rainha Vitória, que se casou com um plebeu em meados do século 20. Segundo o especialista, acredita-se que o casal quer que seus filhos Archie, 3, e Lilibet, 1, tenham o uso dos títulos reais.