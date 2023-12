Em websérie para geração Z, Clara Moneke fala sobre como sua criação a influenciou na carreira

Em entrevista com Maisa, a atriz também refletiu sobre seu momento profissional

A artista Clara Moneke foi a terceira convidada da websérie voltada para a geração Z, “+A(xila) com Maisa”, apresentada por Maisa Silva e produzida por Dove desodorante. Em um bate papo descontraído sobre reparação – um dos três grandes benefícios do Dove da tampinha azul – e autocuidado, ela revela que sua criação feita por mulheres fez toda a diferença em sua vida pessoal e profissional.

“Minha mãe, minha avó [a poetisa Maria de Lourdes] e minha tia são minhas referências de força, perseverança, arte e talento. Levo isso para a minha vida”, compartilha a também modelo. Ela diz que aprendeu com as mulheres da família que autocuidado é amor e ele é reparador, “Ele transforma, acolhe e recebe”, reflete a atriz global. Além de conversarem sobre seu núcleo familiar, Maisa perguntou como tem sido o impacto na vida de Clara após o seu sucesso na novela “Vai na Fé”.

“Eu como mulher negra me sentia muito sozinha na sociedade, então me inspirei muito em mulheres e artistas negras como a Elisa Lucinda, a Zezé [Motta] e a Léa Garcia. Agora que a internet consegue alcançar as pessoas assim como a TV impacta muita gente, tem sido prazeroso levar para as pessoas o que eu busquei tanto. Espero que elas se inspirem em mim e inspirem os outros”, comemora. A atriz ainda complementa sobre seu momento de vida, “Está uma loucura, a vida não para. Mas eu gosto, sei que a TV te coloca em um lugar de reconhecimento e isso gera uma grande demanda. Agora estou aprendendo a ser uma celebridade, uma mulher de negócios.”, falou Clara.

